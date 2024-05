Freizeit-Angebot für junge Leute So ist der große „Ferienspaß“ in Arbeit

Die vorletzte Etappe wurde bereits vor Monaten genommen: Es galt, die Betreuer für das große Sommerferienprogramm der Stadt zusammenzubekommen. Inzwischen sind die beiden Organisatorinnen Lisa Mayer und Sophia Hillesheim einen großen Schritt. Weiter. Davon künden nicht nur Plakate und Flyer. Vom 8. Juli bis 9. August sind wieder fünf spannende Ferienwochen angesagt - inzwischen gut bekannt unter der Marke „Ferienspaß in Heiligenhaus“. Der Name löste die gute alte „Stadtranderholung“ schon deswegen ab, weil er mitten in der Stadt, in der Gesamtschule gegenüber dem Jugendfreizeitheim Club stattfindet.