Ferienspaß in Heiligenhaus Sprühkunst lässt sich lernen

Kunst und Kreatives – das waren in der vorletzten Woche beim Ferienspaß-Programm an der Hülsbecker Straße die Stichworte für die 80 Kinder. Das Team hatte die junge Heiligenhauser Graffiti-Expertin und Künstlerin Aylin Behringer eingeladen, den kleinen Teilnehmern die Anfangsgründe der Sprühkunst zu zeigen. Und nicht nur das natürlich: Ausprobieren und selbst kleine Kunstwerke aus Acrylfarben auf Leinwand zu zaubern – das war das Thema. In der kommenden Woche wird sich für die Sechs- bis Zwölfjährigen dann alles um das Thema „Sport“ drehen. Während der Sommerferien daheim hatte jede Woche ihr eigenes Motto.