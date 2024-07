Spaß in Heiligenhaus Ferien für Kinder – Vollzeitjob fürs Team

Mindestens genau so musikalisch, nur ganz anders, geht es in dem Klassenraum zu, in dem Jakob Kilzer demonstriert, wie „Beatbox“ funktioniert – und wie man mit Hilfe vom Lautsprecher und Mikrofon selbst aktiv werden kann. Es geht um eine in der Hip-Hop-Szene unverzichtbare Art, Klänge mit dem Mund zu produzieren. Ähnlich einem Drumcomputer. Und in der Vorschau auf die kommenden Wochen zeigt sich: Es geht bunt weiter. Eine Skateboard-Akademie steht an, außerdem ein Graffiti-Workshop mit der Heiligenhauser Künstlerin Aylin Behringer. Nicht zu vergessen die traditionelle Rallye durch Heiligenhaus und das kleine Sportfest zum Abschluss.