Ferienspaß in Heiligenhaus So geht das Team an den Start

So stimmt Organisatorin Sophie Hillesheim auf die gute Zeit ein: „Mit unserem Programm bieten wir eine abwechslungsreiche und spannende Zeit während der Sommerferien. Von bunten Kreativangeboten über sportliche Aktivitäten bis hin zu spannenden Ausflügen und tollen Aktionen ist bestimmt für jeden etwas dabei. Wir haben unser Sortiment an Spielen, Spielgeräten sowie Materialien noch einmal ordentlich aufgestockt und jede Menge spaßige Aktionen vorbereitet.“ Die Teilnahmeplätze sind mit 80 Kids pro Woche in fast allen Wochen restlos belegt. Nur in den Wochen drei und fünf (22. bis 26. Juli sowie 5. bis 9. August 2024) sind noch einzelne Restplätze frei. Wer mag, kann sich per E-Mail anmelden unter ferienspass@heiligenhaus.de oder persönlich vor Ort in der Gesamtschule Hülsbecker Straße beim Leitungsteam wenden. Noch mehr Tipps von Hillesheim: „Wenn Eltern noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, können sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. Unsere geschulten Betreuerinnen und Betreuer sorgen für eine sichere und liebevolle Betreuung und können es kaum erwarten, loszulegen.“