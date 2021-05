Statt Stadtranderholung : Ferienprogramm gibt's nur in kleinen Gruppen

Exkursionen wird es in diesem Jahr in den Sommerferien wohl nur in kleinen Gruppen geben. Foto: RP/Stadt Ratingen

Ratingen Eltern können ihre Kinder online anmelden. Ab dem 8. Juni werden die Plätze dann per Losverfahren vergeben. Es wird eine Warteliste geben.

(jün) Auch wenn die günstige Entwicklung der Corona-Pandemie aktuell zu immer mehr Lockerungen führt, können auch in diesem Sommer ausschließlich alternative Ferienmaßnahmen angeboten werden. Gleichwohl ist es dem städtischen Jugendamt gelungen, ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen, um den Kindern trotz der weiterhin unsicheren Zeiten in den Sommerferien ein paar unbeschwerte Tage zu ermöglichen.

Hintergrund: Die Entscheidung, ob die beliebten Kinder-Ferienangebote Stadtranderholung, Sommerzwerge und Zirkusprojekt im gewohnten Umfang und in bewährter Form durchgeführt werden können, musste vor gut zwei Wochen getroffen werden – also zu einem Zeitpunkt, zu dem es aufgrund der Bundesnotbremse und eines hohen Kreis-Inzidenzwertes keinerlei Planungssicherheit gab.

Das alternative Ferienangebot in Ratingen richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren in insgesamt 18 Gruppen und findet während der gesamten sechs Ferienwochen vom 5. Juli bis zum 13. August statt, jeweils montags bis freitags von 9 bis 16.30 Uhr. Die Kinder sind in unterschiedlichen städtischen Jugendzentren in allen Ratinger Stadtteilen untergebracht und können ein abwechslungs- und erlebnisreiches Ferienprogramm erleben. Um vielen Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen, kann jeweils nur eine Woche gebucht werden.