Ratingen : Zirkus, HipHop und Rapmusik gibt es im Summer Tent

Lintorf Noch bis zum 15. August bietet das „Summer Tent“ hinter dem Lintorfer Jugendzentrum „Manege“, Jahnstraße 28, ein vielfältiges Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.

() In den kommenden Tagen stehen für Kinder und Jugendliche kostenfreie Kurse aus den Bereichen Selbstverteidigung, Ballsport und Mitmach-Zirkus auf dem Programm. Am Samstag, 7. August, können sich die Teilnehmer im HipHop-Tanzen, Graffiti sprühen und im Breakdance ausprobieren, bevor ab 19 Uhr der zweite HipHop-Jam startet. Dann treten „Rai, der Rote“, „Canuto“, der Ratinger Flaze sowie die Rapperin Tice auf.

Von Montag bis Mittwoch, jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr, können Kinder von acht bis 14 Jahren in der Jonglage-Schule neben der klassischen Balljonglage auch Übungen mit dem Devilstick und Diabolo sowie Tellerjonglage erlernen. Die Kurse können auch einzeln besucht werden. Ebenfalls am Montag wird um 16 Uhr das Kindertheaterstück „Finn, der Feuerwehrelch“ aufgeführt. Am Dienstag können Jugendliche ab 15 Jahren um 15 Uhr im Speed-Songwriting-Workshop lernen, in nur zwei Stunden einen eigenen Song zu schreiben.