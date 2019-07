Ratingen : Ferienprogramm hat noch wenige freie Plätze

Ratingen (RP) Das Sommerferienprogramm „Matchball“ steht in den Startlöchern und hat für Kurzentschlossene noch in einigen Kursen freie Plätze anzubieten. In der ersten Ferienhälfte können sich Interessierte noch für die Kurse „Improvisationstheater“ für Neun- bis 14-Jährige, „Sport und Spiele“ für Sieben- bis Zehnjährige, „Dance & Drama“ für Zehn- bis 13-Jährige und für den „Workshop Malen“ für Kinder ab sechs Jahren anmelden.

Anmeldungen für die Kurse sind nur schriftlich möglich: entweder per E-Mail an ute.baumann@ratingen.de, per Fax an die Nummer 550-9510 oder per Post an die Stadt Ratingen, Minoritenstraße 2-6, 40878 Ratingen. Ausgenommen von diesem Anmeldeverfahren sind die Kurse, die in der Broschüre mit einem lila Stern markiert sind. Hier können sich Interessierte direkt an die angegebene Kontaktadresse des jeweiligen Jugendzentrums wenden.