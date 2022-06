Angebot der Stadt Ratingen : Ferienpass sorgt für Sommerspaß

Kinder und Jugendliche können mit dem Ferienpass die Bäder kostenfrei besuchen. Rabatte gibt es für Aüfführungen am Blauen See und im Kino.

Gültig ist der Ferienpass in den Sommerferien , vom 27. Juni bis zum 9. August. Alle einzulösenden Gutscheine sind mit „Gutschein“ gekennzeichnet. Für das Allwetterbad in Lintorf und das Freibad in Ratingen-Mitte ist der Besuch für die gesamten Ferien mit dem Gutschein kostenlos. Erwachsene haben mit diesem Ausweis keinen Zutritt. Der Kinogutschein hat Gültigkeit für einen Besuch eines Kinderfilms aus dem Kinderkino des Ratinger Kinos für einen reduzierten Preis.

Darüber hinaus gibt es am Blauen See in Ratingen einen Gutschein für eine kostenlose Nutzung der Minigolfanlage am Blauen See und für einen kostenlosen Besuch im Märchenzoo. Erweitert wird die Angebotspalette durch einen Rabattgutschein für ermäßigte Angebote am Toeppersee in Duisburg.