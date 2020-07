Angebote vor der Haustür : Ferienfreizeit kommt trotz Corona-Regeln gut an

Zur Ferienfreizeit treffen sich die Teilnehmer diesmal auf dem Schulhof der Gesamtschule Heiligenhaus. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Die städtische Ferienbetreuung in den Räumen der Gesamtschule hat sich eingespielt, auch mit anderen Vorzeichen. Manches ist auch gleich geblieben, wie beispielsweise die bei allen beliebte Wasserschlacht.

Auf dem Schulhof der Gesamtschule wird es spannend: Ein Ball fliegt durch die Luft, kurz darauf ruft eine Kinderstimme: „Christian, du bist raus!“ Und eine andere fragt, wer ihn denn nun getroffen habe. „Chinesische Mauer“, heißt das Spiel, das die Ferienkinder hier gerade ordentlich auf Trab hält, denn wer getroffen wird, muss vom Spielfeld.

Es ist alles anders und doch irgendwie wie gewohnt, hier bei der städtischen Ferienfreizeit. Denn die Gruppe, die sich hier gerade verausgabt, ist deutlich kleiner als man es aus den Vorjahren kennt. Es ist eine von mehreren Gruppen, die hier gerade allesamt spannende Ferientage verbringen. „Die Bestandsgruppen“, so erklärt Teamleiter Kristian Slyczuk, „bewegen sich im Rahmen der Corona-Regeln in einem Rahmen von 10 bis 15 Kindern. Das ist für das Gruppengefüge eine ganz gute Anzahl.“ 60 Kinder finden nun insgesamt Platz, statt der sonst üblichen 80, erstmals gibt es auch Halbtagsplätze, das sei in den Vorjahren öfter mal nachgefragt worden.

Info Erste Ideen für einen neuen Namen Name In diesem Jahr hat man sich erstmals vom Namen „Stadtranderholung“ verabschiedet, die Ferienaktion heißt nun erst einmal „Ferienfreizeit“. Dabei soll es nicht bleiben. „Mir fiel auf, dass der Name nicht mehr so ganz passt, wo die Aktion jetzt mitten in der Stadt liegt“, sagt Teamleiter Kristian Slyczuk. „Wir haben schon erste Ideen, wollen aber für die Suche nach einem neuen Namen, der dann im nächsten Jahr auch auf den Flyern stehen soll, die Kinder ins Boot holen.“

Dass auch im Krisenjahr 2020 eine städtische Ferienaktion möglich gemacht werden soll, hatte sich der Club schon früh auf die Fahne geschrieben. Nun, in Woche drei von insgesamt fünf, zeigt sich: „Es läuft, trotz allem, relativ normal.“ Woran man das bei der Ferienbetreuung merkt? Na, an der obligatorischen Wasserschlacht, die gehört hier einfach dazu. „Am Montag war das Wetter erstmals so, dass wir die Pools auspacken konnten“, erzählt Slyczuk. Allerdings sieht auch das etwas anders aus: „Der Schulhof ist in mehrere Bereiche eingeteilt, damit zwar alle gemeinsam draußen sein können, sich die Gruppen aber trotzdem nicht mischen“, das passiere zwar hin und wieder, aber die Betreuer haben das im Blick und schnell im Griff, und so hatte jeder der Bereiche am Montag einen eigenen Pool – und eine eigene Wasserschlacht. Die „große“ Wasserschlacht mache natürlich mehr Spaß, aber „eine kleine Wasserschlacht ist immer noch besser als keine.“

Dass nicht in der großen Gruppe getobt werden kann, finden auch die Kinder schade. „Ein bisschen Action fehlt vielleicht“, findet ein Ferienkind. Ansonsten fehle aber nichts, betonen die Kinder. Wobei, eine Sache fällt ihnen dann doch noch ein: „Es fehlt Eis!“ An dieser Stelle kann Slyczuk allerdings beruhigen, dieses Versäumnis könnte also durchaus noch nachgeholt werden.

Langeweile kommt aber bestimmt nicht auf. Auch wenn Ausflüge in die weitere Umgebung wegfallen, da man auf die Nutzung des ÖPNV verzichten will, dazu gehört auch die beliebte Segel-AG am Baldeneysee. Dafür hat man sich aber andere Aktionen vor Ort einfallen lassen, die Spaß machen. Ein Zauberer war bereits zu Gast, ebenso ein Bauchredner. Am Donnerstag wird eine Kletterburg für Abwechslung sorgen und in der nächsten Woche ist der Besuch eines Falkners geplant, der Greifvögel dabei haben wird. Am Montag konnten die Ferienkinder auch schon den Graffiti-Künstler Mario Henneke begrüßen, der ein riesiges Banner gestaltet hat.

„Ich muss aber auch mal die Eltern loben. Die Kinder sind immer pünktlich um halb 8 vor Ort, auch das mussten wir von einer flexiblen Regelung im letzten Jahr dieses Jahr so regeln.“ Pro Woche sind jeweils neun Betreuer an Bord, dazu zwei Hauswirtschaftskräfte. Sie alle sorgen dafür, dass die Kinder so wenig wie möglich spüren, dass in diesem Jahr alles eben ein bisschen anders ist.

Ein Lob gibt es da auch vom Teamleiter: „Die Kinder kennen das ja auch schon alles, die machen das wirklich gut!“