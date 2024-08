Feriencamp im Umweltbildungszentrum Sommer pitschnass – mal so, mal so

Wie erklärt man aus dem Ärmel den Unterschied zwischen Spitzwegerich und Breitwegerich? Warum ist das Wasser im Pool am Umweltbildungszentrum so kalt? Und die vielleicht wichtigeste Frage zur Mittagszeit: „Gibt es noch Gießkannen für die Wasserschlacht?“ Für Hannes Johannsen, Chef des Entdeckercamps und Stadtförster, sind solche Fragemischungen aus Kindermund zwar Multitasking – aber willkommenes. Und in Pausenzeiten (die gibt es hier und da auch an der Abtsküche) bleibt Gelegenheit zu erklären, wie Spiel und Spaß für 52 Kinder und 12 Betreuer mit einem Konzept verknüpft sind, das sich nicht in Bespaßung erschöpft.