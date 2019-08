Ratingen : Ferien mit der Lebenshilfe

Ratingen Der Familienunterstützende Dienst (FUD) sorgt für Spaß und Abwechslung.

(RP) Bis zu 15 Kinder und Jugendliche nehmen pro Woche an der Ferienbetreuung teil, die der Familienunterstützende Dienst der Lebenshilfe organisiert.

Die Studentin der Heilpädagogik hat die individuellen Betreuungsanforderungen stets im Blick. „Als es so heiß war, haben wir einen Pool aufgestellt, Wasserschlachten gemacht und sind durch den Rasensprenger gesprungen – so war es einigermaßen erträglich.“

Die Ferienfreizeiten des FUD sind für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung während der Schulferien ein attraktives Freizeitangebot. Gleichzeitig entlasten sie Eltern und Angehörige bei der Betreuung. Die Betreuenden sind entweder Übungsleiter der Lebenshilfe oder machen ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Schule.

Der Familienunterstützende Dienst der Lebenshilfe e.V. Kreisvereinigung Mettmann bietet den Ferienspaß je eine Woche in den Oster- und Herbstferien und drei Wochen in den Sommerferien an.