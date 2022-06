Edeka Lintorf unter neuer Leitung : Nach Hösel übernimmt Kels jetzt auch Edeka-Markt in Lintorf

Felix Theodor Kels führt den Edeka an der Rehhecke weiter. Foto: Kels

Lintorf Felix Theodor Kels führt ab 14. Juni den Edeka-Markt in Lintorf an der Rehhecke weiter. Es wird kleine Veränderungen in der Marktgestaltung und im Sortiment geben.

() Nachdem Kaufmann Felix Theodor Kels Ende April die Verantwortung für den Edeka-Markt an der Heiligenhauser Straße in Ratingen-Hösel übernommen hatte, übergibt Edeka Rhein-Ruhr jetzt auch den Standort an der Rehhecke in Ratingen-Lintorf an den Jungkaufmann. Er wird den Lebensmittelmarkt und damit das Team aus 32 Mitarbeitern weiterführen. Am 13. Juni schließt der Markt wie gewohnt um 21 Uhr. Nach einer Inventur geht es am 14. Juni um 14 Uhr unter dem Namen Edeka Kels weiter.

„Innerhalb von zwei Monaten hat meine Familie zwei Standorte in unserer Heimatstadt dazu bekommen, darauf sind wir sehr stolz. Wir freuen uns, noch mehr Ratinger mit einem tollen Sortiment und einem persönlichen Service zu versorgen“, so Felix Theodor Kels, der jetzt insgesamt fünf Lebensmittelmärkte und einen Getränkefachmarkt in und um Ratingen betreibt. „Wie an unseren anderen Standorten auch, legen wir unseren Fokus auf frische und regionale Lebensmittel. Unsere Eigenmarke „Theos“ zieht auch an der Rehhecke neu ins Sortiment ein. Die Kunden können sich unter anderem auf frische Snacks, handgemachte Desserts, selbstgemachte Marmeladen, Gewürze, Bier und vieles mehr freuen.“ Auf 900 Quadratmetern bietet das Team künftig mehr als 10.000 Produkte an. Um die Philosophie des Familienunternehmens in den neuen Standort einziehen zu lassen, wird es kleine Veränderungen in der Marktgestaltung und im Sortiment geben.