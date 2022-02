Im Heiligenhauser Ortsteil Selbeck : An der Rügenstraße sollen Schwellen Raser bremsen

An der Rügenstraße sollen Schwellen Raser bremsen

Auf der Rügenstraße in Selbeck sollen künstliche Bodenwellen dafür sorgen, dass die Vorgabe „Tempo 30“ Beachtung findet. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Für die Rügenstraße gilt Tempo 30.Theoretisch. Anwohner berichteten: Hier wird bei Tag und Nacht zu schnell gefahren. Das soll sich ändern.

Lärmbelästigung durch aufheulende Motoren und überhöhte Geschwindigkeit in Verbindung mit wechselnden Fahrbahnoberflächen, die zur Lärmbelästigung beitrügen, nahm die FDP daraufhin zum Anlass, im Mobiliätsausschuss Abhilfe-Ideen anzuregen, FDP-Fraktionschef Volker Ebel schlug dafür im Juni Bodenschwellen vor. Trotz Bedenken entschied sich das Gremium einstimmig für den Einbau von Kunststoffschwellen, die das Tempo drosseln sollen – ein Feldversuch.

Denn Tiefbauchef Michael Krahl machte gleich auf mehrere Nachteile aufmerksam. Beispielsweise die 36 Löcher, die für eine Installation gebohrt werden müssen. Soll die Bodenschwelle doch weg, müsse neu asphaltiert werden. Außerdem können Schnee und Eis an diesen Stellen besonders schlecht entfernt werden und auch die Lärmbelästigung durch Abbremsen, Überfahren und Beschleunigen sei nicht getilgt.

Hier wurde gefordert, sich einmal mehr mit dem Problem zu beschäftigen. So wird moniert, dass die Bodenschwellen eine Gefahr für spielende und radfahrende Kinder oder auch erwachsene Radfahrer sein können, außerdem sei die Lärmbelästigung durch die Installation eben nicht zurück gegangen. Die Bodenschwellen seien die „schlechteste“ Lösung für das Problem.

Eine grundsätzliche Verkehrsberuhigung sieht man in den Beschwerden grundsätzlich als notwendig, die sei, nach Ansicht der Anwohner, aber zum Beispiel besser durch eine Fahrbahnverengung gelöst – wie in anderen Stadtteilen bereits so gehandhabt.