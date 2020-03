Politik : Felderhof II: Das Bauprojekt stockt weiter

So sieht die Felderhof II-Freifläche aus der Luft aus: Das große Bauprojekt soll den angespannten Wohnungsmarkt in Ratingen spürbar entlasten. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die CDU will das Vorhaben forcieren, die Grünen warnen vor Altlasten. Seit vielen Jahren laufen die Planungen. Ein Baustart ist offen.

Felderhof II — dieser Titel steht für ein Bauprojekt, das seit vielen Jahren in der Planung ist, aber immer wieder ins Stocken geriet. „Sobald das Thema rund um den Lärmschutz in Ratingen Süd geklärt ist, sollte die Stadt Ratingen die Schaffung von neuem Wohnraum am Felderhof II vorantreiben.“ So erklärt es die CDU-Fraktion in einem Antrag. Die Planungen rund um das B-Plangebiet Felderhof II sollen fortgeführt werden. „Schließlich gibt es hier die Möglichkeit, einen guten Angebots-Mix für Familien, Berufseinsteiger und Senioren zu schaffen“, erklärt CDU-Fraktionschef Ewald Vielhaus. „Für Ratinger Bürger, die auf preiswerteren Wohnraum angewiesen sind, aber auch für pendelnde Fachkräfte können am Felderhof II individuell passgenaue Wohnangebote entstehen“, ergänzt er.