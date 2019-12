Notfallversorgung in Mettmann und Ratingen : Feiertage – Apotheken weisen auf das Notdienst-Modell hin

Kreis Mettmann An 365 Tagen im Jahr sind sie rund um die Uhr für Patienten eine zentrale Anlaufstelle und ein wichtiger Versorger.

(arue) Vor den Weihnachtsfeiertagen starten die Apotheken in Mettmann, Ratingen und Velbert eine Informationskampagne, die unter dem Motto steht: „Die Apotheken als wichtige Säule in der medizinischen Notfallversorgung“. Die Apotheker betonen in diesem Zusammenhang ihre patientenorientierte Stellung als zentraler Ansprechpartner in der medizinischen Versorgung vor Ort — an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr.