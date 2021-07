Endlich wieder feiern : Rote Funken feiern großes Sommerfest

Ratingen Dieses Sommerfest war ein wichtiger Probelauf für unsere anstehenden großen Veranstaltungen in der kommenden Session, so der Tenor. Dass umfassende Hygiene- und Datenerfassungskonzept wurde von den Gästen angenommen.

(RP/kle) Unbeschwertheit und der Spaß an der Freude sind wieder da. „Endlich traut sich mal jemand!“ Dieser spontane Ausruf eines Besuchers brachte es bei der Einlasskontrolle anlässlich des Sommerfestes der Roten Funken auf den Punkt. Nach der langen Zwangspause freuten sich die Mitglieder der Funkenfamilie und ihre Gäste auf ein Stück Normalität – also über geselliges Beisammensein und fröhliches Feiern.

Doch bevor es am Samstag um 11.11 Uhr losgehen konnte, lag eine lange Phase der Vorbereitung hinter dem geschäftsführenden Vorstand der Funken. Federführend hat Klaus Rehsen als Vizevorsitzender die Koordination und Planung mit dem Ordnungsamt der Stadt geleitet. „Dieses Sommerfest ist ein wichtiger Probelauf für unsere anstehenden großen Veranstaltungen in der kommenden Session“, meinte Rehsen. „Und es war wichtig, dass unser Hygiene- und Datenerfassungskonzept angenommen wurde.“ Bis kurz vor Veranstaltungsbeginn wurden noch letzte Punkte geklärt, die Funken bedankten sich anschließend bei den Mitarbeitern des Ordnungsamtes für die gute Zusammenarbeit.

Dabringhausener Narren blicken in die Session 2021/2022

Dabringhausener Narren blicken in die Session 2021/2022 : Festausschuss ist „heiß“ auf Karneval

Karneval in Rheinberg

Karneval in Rheinberg : Ossenberger Narren haben gewählt

Claudia Clemens, die Ex-Prinzessin der letzten Session und aktives Mitglied im Reitercorps der Roten Funken, stand gemeinsam mit ihrem Prinzen Bernd Conrad und Schirmherrn Felix Kels auf der Bühne und freute sich sichtlich, in viele strahlende Gesichter zu sehen. Emotional wurde es, als sie ihre Prinzessinnen-Robe an den Vorsitzenden Michael Droste, stellvertretend für die Funkenfamilie, überreichte. „In diesem Kleid habe ich meine schönsten Erlebnisse gehabt – mein Jahr als Eure Prinzessin werde ich niemals vergessen!“

„Die Roten Funken haben den Kornsturm und seine Umgebung in jahrelanger mühevoller Arbeit und mit dem Einsatz eigener finanzieller Mittel wieder zum Leben erweckt, daher ist diese Namensgebung mehr als verdient!“ Gemeinsam mit dem geschäftsführenden Vorstand um den Vorsitzenden und Präsidenten, Zahlmeisterin Gaby Stefes, Geschäftsführerin Heike Zumbrink und den Vizevorsitzenden und Vizepräsidenten, enthüllte er das Straßenschild und gratulierte den Funken zu ihrer neuen Adresse „Rote-Funken-Platz 1“.

Als Hauptakt kam die Kölner Band „Rabaue“ um Frontmann Alexander Barth auf die Bühne und brachte mit ihren Stimmungshits einen Vorgeschmack auf die große Funken-Sitzung am 19. Februar 2022 mit, denn dann sind sie wieder in Ratingen zu Gast. Zum Abschluss bedankte sich Droste bei allen Mitwirkenden und allen Gästen für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen und beschrieb, wie in diesen schwierigen Zeiten ein kleiner Funke bei seiner Geschäftsführerin Heike Zumbrink entzündet wurde und wie sie mit viel Liebe und Herzblut die „FunkenFründe“ ins Leben gerufen hat.