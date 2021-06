Feiern im Freien : Dorffeste wegen Auflagen kaum möglich

Wenn die Lintorfer Werbegemeinschaft zu Dorffest und Handwerkermarkt einlädt, kommen in der Regel 15.000 Besucher. Foto: Blazy, Achim (abz)

Lintorf Wer öffentlich feiern will, muss kontrollieren. Alle Besucher müssten überprüft werden.

Mit großem Bedauern hat die Lintorfer Werbegemeinschaft am Wochenende wie berichtet bekanntgegeben, dass sie aufgrund der Corona-Auflagen ihr traditionelles Dorffest mit Handwerkermarkt im September absagt. So mancher Fan der Veranstaltung konnte in den sozialen Medien nicht verstehen, warum bei sinkenden Inzidenzzahlen eine Veranstaltung unter freiem Himmel nicht stattfinden kann.