Sommerferien bieten Kultur und Genuss in Heiligenhaus : Freizeit zwischen Markt und Musik

Sommerferien bieten Kultur und Genuss in Heiligenhaus

Hannes & Seppo machten dieses Jahr den Anfang, am Samstag geht die Reihe weiter mit Hannah Stienen. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Die Wendehammerkonzerte gehen am kommenden Samstag weiter, der Feierabendmarkt soll wiederkommen. Dafür setzt sich die CDU ein, will Möglichkeiten prüfen lassen.

(köh) Der Kultursommer und Spätsommer sollen facettenreich ausfallen. Dafür sorgt zum Einen die Wendehammerkonzerte. Am kommenden Samstag ist die Essener Sängerin und Songschreiberin Hannah Stienen in der Stadt. Sie erzählt mit ihrer Musik aus dem Leben: von Träumen, Enttäuschungen oder der ersten Liebe. Zu hören ist das um 17 Uhr auf dem Rathausplatz, eine Stunde später an der Bleibergstraße.