Schlemmermark in Heiligenhaus : Feierabendmarkt wird vom Wetter verwöhnt

Info

Das Impfmobil des DRK. Foto: Achim Blazy (abz)

Das mobile Impfmobil macht Station: Am 14. Oktober, 9 bis 16 Uhr, in der Ratinger Kita Meygnerbusch, Meygnerbusch 1a.

Am 16. Oktober, von 14 - 18 Uhr, steht das Impfmobil am Tafelstandort Ratingen, Am Stadion 1.

Am 22. Oktober, von 9.30 - 17 Uhr, im Velberter Gebrauchtwarenhaus, Kaiserstraße 23.