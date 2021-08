Kultur im Sommer : Fee Badenius und Band auf der Sommerbühne

Ratingen Fee Badenius wandelt auch in ihrem neuen Programm „Feederleicht“ zwischen den Welten, sowohl musikalisch als auch textlich. Karten gibt es im Kulturamt.

(RP) Am Donnerstag, 12. August, ist um 19.30 Uhr auf der Sommerbühne an der Seeterrasse der Stadthalle die Liedermacherin Fee Badenius mit ihrer Band zu Gast. Fee Badenius wandelt auch in ihrem neuen Programm „Feederleicht“ zwischen den Welten, sowohl musikalisch als auch textlich.