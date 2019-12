Stelle : FDP will Dezernenten für Digitales

FDP will Dezernenten für Digitales

Nach dem Abgang von Oliver Flohr sei es dringend notwendig, die vakante Stelle im Rathaus wieder zu besetzen, so die Liberalen.

Fast wären Amt und Funktionen in Vergessenheit geraten. Das scheint jedenfalls die politische Stimmungslage zu spiegeln. Doch die Fraktion der FDP erinnert nun in einem Antrag daran, dass der Bereich Digitales bei der Verwaltung federführend von einem Spezialisten betreut werden muss. Zurzeit ist die erst im vorletzten Jahr geschaffene Dezernentenstelle nämlich unbesetzt. Das sogenannte Dezernat II mit vielen wichtigen Themenfeldern steht ohne Leitung da.

„Durch den Weggang des Dezernenten Oliver Flohr kommt die zentrale Aufgabe der Digitalisierung der Stadt Ratingen nicht in gewünschter Weise voran“, heißt es in dem Schreiben der FDP, das der RP vorliegt.

Seinerzeit hatten sich die Liberalen für einen Dezernenten ausgesprochen, der ausschließlich für das Zukunftsthema Digitalisierung, digitale Transformation und IT zuständig ist. Es sei eine Dezernentenstelle umschrieben worden, die auch mit anderen Zuständigkeiten ausgestattet worden sei. „Aus unserer Sicht war das ein Fehler“, urteilte die Fraktion. Die Aufgabe sei zu umfassend, als dass sie mit anderen Aufgaben verknüpft werden sollte.

„Diese Aufgaben sind nicht mehr vom Bereich der Organisation zu trennen“, heißt es in dem Antrag, „wir halten es für einen unhaltbaren Zustand, diese zentrale Stelle unbesetzt zu lassen.“ Die Fraktion beantragt daher: Die vakante Dezernentenstelle soll mit Blick auf die Stellenplanberatung im Rat umgehend mit einem Experten für Digitalisierung, Organisation und Change-Management neu besetzt werden. Die Ausschreibung ist umgehend vorzunehmen.

Die RP hatte Mitte September über Flohrs Abgang (nur wenige wussten Bescheid) vorab berichtet. Damals zeigte sich FDP-Fraktionschefin Hannelore Hanning sehr erstaunt: „Wir haben aus der RP erfahren, dass Oliver Flohr Ratingen verlassen wird“, betonte sie, „er sollte den Digitalisierungsprozess in der Verwaltung und in der Stadt vorantreiben, jetzt entsteht eine empfindliche Lücke.“ Und sie fügte an: „Die Kommunikation gestaltet sich immer merkwürdiger.“ Man erfahre von vielen relevanten Dingen einfach überhaupt nichts. Aus Sicht der FDP-Fraktion „ist es nicht verwunderlich, dass der Dezernent das Handtuch wirft“.