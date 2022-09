Detlef Parr : FDP-Urgestein Detlef Parr wird 80

Seit fünf Jahrzehnten Freier Demokrat und engagiert im Sport und im Brauchtum: Detlef Parr. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen/Heiligenhaus Seit 50 Jahren aktiv bei den Freien Demokraten, Mitglied in unzähligen Ausschüssen, Ex-Karnevalsprinz in Ratingen und Baas bei den Düsseldorfer Jonges – Detlef Parr kann getrost als Mister rastlos bezeichnet werden.

Beim Durchblättern der biografischen Daten muss die Frage erlaubt sein: Was hat Detlef Parr eigentlich nicht gemacht? Baas der Düsseldorfer Jonges, Ratinger Prinz, breit und sehr differenziert aufgestellt in Politik und Sport, engagiert auf unzähligen Feldern. Neudeutsch würde man sagen: Mister rastlos.

Seit fünf Jahrzehnten ist er ein Freier Demokrat – erst Mitglied des Rates der Stadt Heiligenhaus und FDP-Fraktionsvorsitzender (18 Jahre), dann Kreistagsabgeordneter im Kreistag Mettmann (sechs Jahre), Referent der FDP-Landtagsfraktion (zehn Jahre) und schließlich Mitglied des Deutschen Bundestages (zwölf Jahre für Ratingen, Heiligenhaus, Wülfrath und Velbert). Parr wirkte unter anderem als Lehrer an der Unesco-Modellrealschule Heiligenhaus) und als Rektor an der Benzenberg-Realschule in Düsseldorf.

In der Region hat er tiefe Spuren hinterlassen – so auch in Heiligenhaus: Man nehme nur Projekte wie die Kunststoffbahn des Sportplatzes an der Talburgstraße, die Modernisierung des Frei- und Hallenbades und die Sporthalle an der Hülsbecker Straße.

Im Bundestag kümmerte er sich im Sportausschuss auch um die Sportpolitik mit ihren Auswirkungen in den Kreis. Neun Jahre war er Vizepräsident von Special Olympics Deutschland, der Organisation für den Sport der Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung. Die Nationalen Sommerspiele von Special Olympics 2014 holte er nach Düsseldorf. In der Gesundheitspolitik machte er sich als präventions- sowie sucht- und drogenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und in Debatten in Fragen des Rechts und der Ethik moderner Medizin einen Namen. Seine Begeisterung für den Fußball (aktiv bei BV 04 und Fortuna Düsseldorf) ist ungebrochen.

Er verfolgt das Geschehen in der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik sehr genau. Und er ist immer noch Bundesvorsitzender der Liberalen Senioren und somit kooptiertes Mitglied des Bundesvorstandes (dies seit 2009). Zudem ist er Vorsitzender des Bundesfachausschusses Sport. Es ist klar, dass Parr immer wieder Gast bei öffentlichen Veranstaltungen ist. So sah man ihn unlängst bei einem Vortrag von Dr. Ulf Merbold, der als erster Nicht-Amerikaner im Space Shuttle in den Weltraum düste.

Die Neugier, das wache Interesse an Themen und das stete Bestreben, politisch etwas bewegen zu wollen, gehören zur typischen Dynamik des Detlef Parr. Der wird am heutigen Donnerstag 80 Jahre alt. Zeit zum Innehalten, um dann wieder durchzustarten.