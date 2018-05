Ratingen im Livestream: FDP sieht Chancen für neues Rats-TV

Ratingen Die große Front der Ablehnung im Rat bröckelt, die CDU ist allerdings geschlossen gegen Live-Bilder.

Wahl: Die FDP-Fraktion hat ihren Vorstand für die nächsten zwei Jahre im Amt bestätigt. Fraktionsvorsitzende Hannelore Hanning führt weiterhin die Fraktion der Liberalen im Rat an. Auch Jürgen Stuers wurde in seinem Amt bestätigt und erneut zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Christian Lang bleibt Schatzmeister und Schriftführer der Fraktion. Alle Ergebnisse waren einstimmig.

Mit knapper Mehrheit hatte der Rat den Auftrag an die Verwaltung beschlossen, die Möglichkeit der Einführung mittels einer freiwilligen Selbstverpflichtung des Rates sowie die Einbindung in das Online-Angebot zu prüfen und dabei die Erfahrungswerte anderer Kommunen einzubeziehen.

Die Vorsitzende der Ratinger FDP, Tina Pannes, die bereits seit Jahren für die Idee eines Rats-TV wirbt, macht ihre Erwartungshaltung deutlich: "Die Prüfung muss jetzt schnell gehen; das Thema ist nicht neu und andere Städte zeigen, dass es geht. Und dann müssen sich die gewählten Mandatsträger bekennen: Zu mehr Transparenz und Rechenschaft gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Ich bleibe bei meiner Haltung: Wer Angst hat, sich dem Bürger zu präsentieren, hat in der Politik ein Problem."

Sie mahnt auch, die Kostenbetrachtung einzuordnen: "Jeder Euro, der es Bürgerinnen und Bürgern erlaubt, Ratssitzungen live oder per Aufzeichnung mitzuerleben, ist gut investiert. Angesichts der Sitzungszeiten des Rates besteht die Möglichkeit der persönlichen Teilnahme nämlich de facto nicht. Es ist nicht zu erwarten, dass die Sitzungen zu viralen Hits werden, aber auch wenige Interessierte haben das Recht auf Transparenz - es gibt die Pflicht des Angebots, nicht die Pflicht der Annahme."

Die Entscheidung des Rates sei erfreulich, weil die "große Front der Ablehnung" immer kleiner werde: "Offenbar ist Mut dann doch ansteckend. Hoffentlich erreicht er auch noch die verbliebenen Ängstlichen. Wir jedenfalls sind bereit, die Ratingerinnen und Ratinger an den Bildschirmen zu begrüßen."

Monheim ist bisher die einzige Stadt im Kreis Mettmann, die ihre Ratssitzungen streamt. Anfragen in den anderen Städten werden meist kurz und knapp beantwortet: "In Mettmann ist das Rats-TV momentan kein Thema", teilt Stadtsprecher Thomas Lekies beispielsweise mit. Aus Ratingen kam zuletzt eine ähnliche Mitteilung: "Das Thema Rats-TV ist derzeit für uns nicht akut. Wir verfolgen das Thema hier allerdings sehr interessiert, mehr aber aktuell auch nicht", ließ Sprecherin Ulrike Trimborn wissen. Das soll sich nun ändern.

"Die allgemein eher überschaubare Bürger-Beteiligung an den Sitzungen dokumentiert für mich, dass eine Online-Übertragung wahrscheinlich einen hohen finanziellen und personellen Aufwand für eine eher gering zu erwartende Resonanz bedeuten würde - 'nice to have', aber alles andere als dringend notwendig", kommentiert Bürgermeister Frank Schneider.