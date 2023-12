Ratinger Innenstadt FDP: Das muss sich in der Ratinger City ändern

Daher soll an den zentralen Eingängen zur Innenstadt (Bechemer Straße, Oberstraße, Düsseldorfer Straße und Lintorfer Straße) sowie auf dem Marktplatz eine digitale Infotafel installiert werden. Dort werden die Bürger über das Leben in der Stadt auf dem Laufenden gehalten. Und dort werden die Aktivitäten in der Stadt auch in einer Vorschau angezeigt. So kann jeder bereits seinen nächsten Besuch in der Innenstadt planen. – und schon werde in dieser Hinsicht die Innenstadt aufgewertet, so die FDP.