Politik : FDP: Kritik an freier Dezernenten-Stelle

Ratingen Fraktionschefin Hannelore Hanning wird nicht mehr bei der Kommunalwahl antreten.

Da war mächtig was los beim traditionellen Neujahrsempfang der FDP im Ratinger Brauhaus – sowohl in personeller als auch in politischer Hinsicht. Kernbotschaft: Mit den Liberalen ist bei der Kommunalwahl 2020 zu rechnen. Und sie werden angeführt von Parteichefin Dr. Tina Pannes, die als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf ziehen wird.