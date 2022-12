Älteste Ratinger Grundschule FDP: Die Minoritenschule muss bleiben

Das Meinungsbild ist klar und eindeutig. „Wir stehen an der Seite der Schüler, Eltern und Schulleitung der Minoritenschule. Die Pläne der Verwaltung zur Schließung der Schule lehnen wir ab“ – so fasste Dr. Markus Sondermann, der Chef der liberalen Ratsfraktion, die Positionierung nach der teils hitzig geführten Ratsdebatte am späten Dienstagabend zusammen (die RP berichtete bereits).