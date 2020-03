Entscheidung im Rat : FDP-Fraktion stimmt für Wallhöfe

Ratingen Am Dienstag soll der Rat das Projekt auf den Weg bringen.

(kle) Die Botschaft ist klar: Die FDP-Fraktion unterstützt den Bebauungsplan M 405 als Grundlage für das Projekt Wallhöfe der Firma Tecklenburg am Standort des ehemaligen Hertie-Hauses. „Wir sehen Investitionen auch in dieser Größenordnung in unsere Innenstadt als dringend notwendig an, um unsere Innenstadt weiterhin attraktiv zu halten“, betont Fraktionschefin Hannelore Hanning und unterstreicht, dass die eingebrachten Bedenken seitens der Politik und der Bevölkerung von der Verwaltung, dem Investor und der Bodendenkmalpflege unter Berücksichtigung der verschiedenen Aspekte aufgegriffen worden seien und in der entsprechenden Abänderung der Planungen Berücksichtigung gefunden hätten.