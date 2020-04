Digitales Projekt : FDP diskutiert digital mit den Bürgern

Die Premiere mit Generalsekretärin Linda Teuteberg war ein Erfolg. Man will das Format fortführen.

„Gerade in Zeiten der Coronakrise und den damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen ist es wichtig, für die Bürger weiter ansprechbar und erreichbar zu sein. Wir haben mit dem Format ,FDP Ratingen live@home’ ein Online-Format gefunden, mit dem wir nah in Bild und Ton bei unseren Mitgliedern und allen Bürgern sind.“

In ihrem Eingangsstatement skizierte sie zum Thema „Die Coronakrise in Deutschland” die aktuelle politische Situation und die Sichtweise der FDP-Bundespartei. Dabei machte sie deutlich, dass gerade bei den erforderlichen beschränkenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie aus Sicht der FDP immer auch die Freiheitsrechte der Bürger berücksichtigt werden müssen.

„Am Anfang waren wir skeptisch, ob dieses Format der Online-Veranstaltung aufgegriffen wird“, so Alexander Steffen vom Vorstand der FDP Ratingen und maßgeblich für die Organisation des neuen Formates verantwortlich. „Die lebendige Diskussion mit den vielen Mitgliedern und Bürgern hat uns bestätigt, dass wir weitere Veranstaltungen in diesem Format durchführen.“ Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist möglich über Computer, Tablet oder Smartphone. Gerne können sich Interessierte melden: vorstand@fdp-ratingen.de. Man versendet dann einen Link, mit dem die Teilnahme möglich sein wird. Auch in den nächsten Wochen finden weitere digitale Veranstaltungen statt.