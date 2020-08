Ferienprogramm in Homberg : Theaterprojekt und Spürnasen-Woche

Im städtischen Jugendtreff Café du Nord in Homberg gab’s ein Ferienprogramm, zusammengestellt von der neuen Leiterin Larissa Bußmann.

Das Thema Schönheit spielt bei Jugendlichen und Kindern schon sehr früh eine bedeutende Rolle im Leben. Im Rahmen des Theaterprojekts für Zwölf- bis 16-Jährige wurde ein Stück über Schönheitsideale, Selbstliebe, Bodyshaming und Akzeptanz sich selbst und anderen Menschen gegenüber erarbeitet. Die Jugendlichen beschäftigten sich mit Fragen wie: Warum ist es so wichtig, schön zu sein? Wer oder was gilt als schön? Was bedeutet Schönheit für mich? Wie beeinflusst mich Social Media? Was braucht man, um glücklich zu sein? In fünf Tagen konzipierten sie zusammen mit Larissa Bußmann ein 25-minütiges Bewegungstheaterstück, das sie am letzten Tag des Workshops Freunden, Eltern und Bekannten im Luthersaal des Café du Nord präsentierten. „Ich hoffe, dass dieses Projekt nicht nur Spaß gemacht hat, sondern auch, dass die Teilnehmer in Bezug auf ihr Selbstbild gestärkt aus der Woche herausgegangen sind“, sagt Larissa Bußmann, die eine Grundausbildung als Theaterpädagogin hat.