Evangelische Kirche Heiligenhaus : Fastenaktion: Start mit Gesprächen

Heiligenhaus Am Aschermittwoch beginnt die Passions- oder auch Fastenzeit, „in der wir uns daran erinnern , welchen Weg Gott für uns gegangen ist“, wie Pfarrerin Birgit Tepe sagt.

(RP) Ganz unterschiedlich begehen Menschen diese Zeit. Manche verzichten auf Süßigkeiten oder Nikotin oder Alkohol oder ähnliches. Die Heiligenhauser Pläne erläutert Tepe so: „Wir, das Vorbereitungsteam, möchten dazu einladen, diese Zeit mit uns ganz besonders zu begehen. Wir machen uns gemeinsam auf den Weg. ,Üben! Sieben Wochen ohne Stillstand‘ heißt die Fastenaktion der evangelischen Kirche 2022.“ In den Wochen zwischen Aschermittwoch und Ostern will die Gruppe hinschauen, was auf dem Weg von Wollen zu Können so alles passiert. „Wir begegnen dem inneren Schweinehund und dem Überraschungserfolg, entdecken eine Quelle an der Durststrecke – und lernen uns selbst Woche für Woche besser kennen.“ Der Appell: „Kommen Sie, kommt mit!“