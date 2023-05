Großeinsatz in Ratingen Nach der Explosion sitzt der Schock tief

Die Kreispolizei Mettmann ließ mitteilen: „Wir als Polizei ME sind erschüttert über die Vorkommnisse und in Gedanken nicht nur bei unserer Kollegin und unserem Kollegen sowie ihren und seinen Angehörigen, sondern denken auch an unsere Kolleginnen und Kollegen bei der Feuerwehr sowie an ihre Familien.“ Unterdessen teilte die Polizei am Donnerstag mit: „Wir sind auf Social-Media-Videos aufmerksam gemacht worden, in denen zu sehen ist, wie unsere zum Teil schwerstverletzten Kolleginnen und Kollegen behandelt werden. Bitte unterlassen Sie das Teilen derartiger Videos – damit machen Sie sich unter Umständen sogar selbst strafbar.“