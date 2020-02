Kinderkleidung und Spielzeug : Familienzentrum öffnet zur Börse

(RP) Sind den Kids die Sachen mal wieder zu klein? Wer sein Budget entlasten will, kann an der Kindersachenbörse am Samstag, 14. März, von 13 bis 15.30 Uhr im Evangelischen Familienzentrum Emmaus an der Talstraße teilnehmen.

An bis zu 30 privaten Verkaufsständen kann wieder gehandelt werden. Zu günstigen Preisen gibt es Kinder- und Babykleidung in allen Größen, Spielzeug für jedes Alter und was man für die lieben Kleinen sonst noch so braucht. Wer keine Lust zum Kochen hat, kann hier auch zu Mittag essen. Letzte Stände können noch kurzfristig unter 0176 84728871 (keine SMS!) angemeldet werden.