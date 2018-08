Familienunterstützender Dienst ist bei der Caritas angesiedelt

Kreis Mettmann Der Familienunterstützende Dienst der Caritas bietet Hilfen an, wenn Kinder unter Beeinträchtigungen leiden.

Der Familienunterstützende Dienst ist ein kreisweites Angebot. Wer ihn in Anspruch nehmen kann und was er leistet, erklärt Caritas Bereichsleiter Klaus Faulhaber-Birghan.

Klaus Faulhaber-Birghan : Dieses Hilfsangebot richtet sich an Familien mit Kindern, die unter einer geistigen, körperlichen oder seelischen Beeinträchtigung leiden. Dabei geht es vor allem um Teilhabe am normalen Leben.

Sie gehen in die Familien, um vor Ort zu helfen?

Faulhaber-Birghan: Auch dass, überwiegend jedoch stellen wir den Kindern und Jugendlichen einen Inklusionsassistenten zur Seite, um sie im Alltag zu unterstützen. Es geht also um eine Begleitung im Kindergarten, in der Schule und in der Freizeit.