Ratinger Markthändler : Ingwer ist bei Buschs derzeit der Renner

Die Familie verkauft in dritter Generation Obst und Gemüse auf dem Wochenmarkt.

RATINGEN Nachdem inder Woche zuvor die Kundenschlangen vom Markt bis hoch auf die Oberstraße gestanden haben, machten sich Ordnungsamt und Beschicker nun daran, eine Anordnung der Marktstände zu entwickeln, die den Vorschriften in Virus-Zeiten und dem Sicherheitsbedürfnis von Kunden und Händlern genügt.

Nun also ist reichlich Platz auf dem Markt, während er von Ständen locker umrahmt wird. Und so stehen zur Zeit nicht alle Händler auf ihren angestammten Plätzen. Herbert Busch zum Beispiel findet sich mit Obst und Gemüse in Höhe der Commerzbank. Und auch die Vorlieben beim Einkauf sind nun ein bisschen anders als früher.