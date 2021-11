Heiligenhaus : Schmetterlinge spüren den Klimawandel und bleiben hier

Der prächtige Admiral ist auch im grauen November hier und da noch zu sehen. Foto: Dietmar Borbe

Heiligenhauser Biologe Immer mehr Falter bleiben auch in Herbst und Winter im Niederbergischen. Ihre Quartiere während der dunklen Jahreszeit sind Dachböden, Höhlen und Scheunen.

(RP) Im November überqueren Tausende von Kranichen Heiligenhaus auf ihrem Zugweg nach Südwesten in ihre Winterquartiere in Südfrankreich und Spanien. Derweil sind Schmetterlinge in dieser grauen Zeit gar nicht so unsichtbar, wie der Laie vermuten mag. Der Heiligenhauser Biologe Dietmar Borbe kennt sich in der Winterwelt der Falter bestens aus.

Was machen die „Sommervögel“, die Schmetterlinge, bevor die meisten wieder im Frühjahr sichtbar werden? Sie vertragen schlecht winterliche Temperaturen, zumal sie keine blühenden Pflanzen mit Nektar mehr vorfinden. Da haben sie Strategien entwickelt, um auch die kalte Winterzeit zu überstehen. Einige, wie der Admiral, der auch bei günstigem Wetter im November noch hin und wieder zu sehen ist, versucht in immer größerer Zahl zu verweilen, statt wie früher ins Mittelmeergebiet zu ziehen.

Borbe: „Der Klimawandel spielt da offensichtlich eine Rolle, zumal die letzten Winter eher milde waren. Dann ziehen sie sich gerne in Dachböden, Scheunen, Höhlen und andere Verstecke zurück. Andere Falter wie Distelfalter jedoch suchen dennoch gerne wärmere Winterquartiere auf.“

Der größte Teil muss aber dennoch hier irgendwie bei uns die Winterzeit überstehen. Dies gelingt ihnen, indem sie sich beispielsweise als Raupe in die Laubstreu oder in Baumritzen zurückziehen. Viele von ihnen legen auch ihre Eier in Gebüsche oder Sträucher ab. Dabei suchen sie gezielt bestimmte Wirtspflanzen in Höhe und Wuchsform aus, damit die späteren Raupen auch gleich Nahrung finden. Sie bevorzugen kleine Zweiggabelungen. Die Eier lassen sich sich durchaus finden, wenn man systematisch danach sucht. Jedes Ei hat eine bestimmte Form, Größe, Farbe, und Struktur wie geriffelt, zylinderförmig, halbkugelig, spindel- oder linsenförmig. Die Möglichkeiten der Natur sind mannigfaltig . Nur 0,5 mm bis 2 mm sind diese Eier groß und somit leicht zu übersehen.