West : Falscher Polizist betrügt Ehepaar

West Ein falscher Polizeibeamter hat sich am Donnerstagmittag Ziugang zur Wohnung eines Ehepaares in Ratingen West verschafft. Er durchsuchte di Räume und verschwand mit Bargeld.

() Gegen 13 Uhr kehrte das Paar, 86 und 88 Jahre alt, von ihrem Einkauf nach Hause zurück. Im Treppenhaus wurden sie von einem Unbekannten angesprochen, der sich als Polizist ausgab. Er zeigte dem Ehepaar einen vermeintlichen Dienstausweis vor und gab an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen sei. Um Wertgegenstände der Senioren zu sichten, bat er um Einlass in ihre Wohnung, was das Ehepaar ihm auch gewährte. Der Mann durchsuchte das Schlafzimmer und entfernte sich anschließend aus den Wohnräumen mit der Aussage, dass alles in Ordnung sei. Erst später bemerkte das Paar, dass es einem Betrüger zum Opfer gefallen war. Der Mann hatte einen geringen Bargeldbetrag aus einem Portemonnaie des Seniors entwendet. Das Paar informierte die Polizei. Die konnten den Betrüger bei einer Nahbereichsfahndung allerdings nicht antreffen.