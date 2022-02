Betrüger in Ratingen unterwegs : Falsche Wasserwerker entwenden Bargeld

Ratingen Ratingerin öffnete arglos die Tür und ließ Betrüger in die Wohnung. Die bisherige Fahndung nach den Tätern war erfolglos. Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.

(RP) Am Dienstagvormittag haben falsche Wasserwerker aus der Wohnung einer 65-Jährigen in Ratingen Mitte eine geringe Summe Bargeld gestohlen. Die Polizei ermittelt und warnt eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger. Das war geschehen: Gegen 11.45 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür einer 65-jährigen Ratingerin. Er gab sich der Frau gegenüber als Mitarbeiter der örtlichen Stadtwerke aus und gab vor, aufgrund eines aktuellen Wasserschadens in dem Mehrfamilienhaus die Wasseranschlüsse in der Wohnung kontrollieren zu müssen.