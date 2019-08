Kreis Mettmann : Falsche Polizisten starten neue Anrufwelle im Kreis

(RP) Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat am Dienstag wieder eine Welle von betrügerischen Anrufen so genannter falscher Polizeibeamter registriert. Alleine in Wülfrath haben aufmerksame Senioren 13 Anrufe bei der echten Polizei zur Anzeige gebracht.

Die Dunkelziffer ist für gewöhnlich jedoch deutlich höher.

Bei ihren Anrufen agieren die Trickbetrüger meist nach einer immer gleichbleibenden Methodik: Sie geben sich bei den Anrufen als vermeintlich echte Amtspersonen – meist Polizeibeamte – aus, um vor angeblich unmittelbar bevorstehenden Straftaten von vermeintlichen Dieben zu warnen. Bei ihren Opfern zielen sie vornehmlich auf ältere Mitbürger ab und versuchen sie zur Herausgabe von Bargeld, Wertgegenständen oder sensitiven Vermögensdaten zu animieren. Sie setzen ihre Opfer unter Druck und versuchen sie zu verunsichern und verschrecken.