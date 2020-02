Hösel : Falsche Polizisten auf Raststätte

Hösel Bei einem Lkw-Fahrer wurde am Montagabend ein hoher Geldbetrag entwendet.

(RP/kle) Am späten Montagabend haben sich zwei Männer auf der Autobahnraststätte Hösel an der A3 als Polizeibeamte ausgegeben und so einem Lkw-Fahrer aus Osteuropa eine vierstellige Summe Bargeld entwendet.