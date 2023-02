Ratingen Ratinger Masche ist kein Einzelfall

Das Problem: Die Täter ändern immer wieder ihre Strategie, wie Beispiele in Bonn und Leverkusen zeigen, aber auch in Berlin. So hat das Bezirksamt von Tempelhof-Schöneberg vor einem Betrug mit falschen Knöllchen des Ordnungsamtes gewarnt. Das Ordnungsamt habe Hinweise erhalten, dass mutmaßliche Betrüger vermeintlich offizielle Strafzettel ausstellten, hieß es. Gefälschte Ausdrucke über Verwarngelder seien an Autos aufgetaucht. Zudem sei eine Person in einer Jacke mit dem Aufdruck Ordnungsamt aufgefallen, die Bargeld einnahm.