Faire Woche in Ratingen : Faire Wochen laden ab Freitag zur Entdeckungstour durch Ratingen

Ratingen Die Fairen Wochen in Ratingen laden in der Zeit vom 10. bis 24. September ein, auf Entdeckungstour zu gehen und nachhaltig handelnde Unternehmen und Initiativen vor Ort kennenzulernen.

() Im Rahmen einer Stadtrallye haben Interessenten die Möglichkeit, an sieben Stationen mehr darüber zu erfahren, wie der faire Handel zu besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen im Globalen Süden beiträgt. Wer die Quizfragen an den Stationen löst, kann Preise aus dem fairen Handel gewinnen. Der Laufzettel zur Stadtrallye liegt bei den teilnehmen Stationen aus und kann im Internet heruntergeladen werden.

Seit 20 Jahren, immer im September, sind alle Menschen in Deutschland eingeladen, Veranstaltungen zum fairen Handel in ihrer Region zu besuchen oder selbst zu organisieren. 2021 finden die fairen Wochen bereits zum 20. Mal statt und stellen unter dem Motto „Zukunft fair gestalten – #fairhandeln für Menschenrechte weltweit“ menschenwürdige Arbeit in den Fokus. Als ausgezeichnete Fairtrade-Stadt beteiligen sich in Ratingen auch in diesem Jahr wieder vielfältige Akteure aus Zivilgesellschaft, Verwaltung und Wirtschaft an den Aktionstagen.