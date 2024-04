Stadt Ratingen macht mit Viele Aktionen bei den Fair Trade-Tagen im Mai

Während der „Mai-FAIR-Days“ vom 6. bis 18. Mai wird in der Ratinger Touristinformation ein Fair-Trade-Quiz angeboten. Der Weltladen Lintorf lockt am 11. Mai von 10 bis 13 Uhr in einer Sonderaktion mit Überraschungen. Mehr über Angebote des Fairen Handels in Ratingen erfahren Interessierte am 11. Mai bei einer Stadtführung des Vereins Ratingen.nachhaltig e.V. Auch in der ausgezeichneten „Fairtrade-School“ Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium informiert eine Posterausstellung über den Fairen Handel. Der Eine Welt Ausschuss der katholischen Kirchengemeinde Heilig-Geist schließlich ist am 14. Mai von 10 bis 12.30 Uhr mit einem Informations- und Verkaufsstand auf dem Ratinger Marktplatz in Stadtmitte vertreten.