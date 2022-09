Ratinger Innenstadt : BU-Fraktion: Radstreifen verkehrsgerecht anpassen

Ratingen Es geht um die Kreuzung Industriestraße/Röntgenring. Der Radverkehr wie nach wie vor über den Bürgersteig vorbei am Rewe-Markt in Richtung Schwarzbachstraße geführt. Das soll sich ändern.

(kle) Die Stelle in der Innenstadt ist vor allem in den Morgenstunden nicht unproblematisch und hat die Fraktion der Bürger Union (BU) nun auf den Plan gerufen. Laut Antrag soll die Verwaltung beauftragt werden, die Radverkehrsführung an der Kreuzung Industriestraße/Röntgenring mit Blick auf den bereits erfolgten Radstreifenausbau am Röntgenring zu überprüfen und verkehrsgerecht anzupassen.