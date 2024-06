Aktiver Radler-Club in Heiligenhaus Erst kommt die Tour, dann die Codes

Es geht über 80 Kilometer: Der Niederbergische Fahrradclub Heiligenhaus (NFCH) bietet am Samstag, 15. Juni eine Fahrradtour zum Tetraeder an. Start ist um 10 Uhr am Alten Bahnhof auf dem Panoramaradweg. Die Strecke: Zunächst geht die Tour über Kettwig und Mülheim zum Radschnellweg 1 (RS1). Danach schlängeln sich die Radler durch die Essener Nordstadt nach Bottrop, um im Ortsteil Batenbrock das Ziel zu erreichen: das Tetraeder mit seinem 360-Grad-Panoramablick. Nach einer Rast mit Einkehr geht es weiter Richtung Oberhausen am Rhein-Herne Kanal entlang und über das Centro und durch Oberhausener Seitenstraßen nach Mülheim-Styrum und Ruhrtalradweg nach Heiligenhaus zurück. Weitere Informationen gibt es beim Tourenleiter Andreas Piorek Tel. 02056-6235 und im Internet unter