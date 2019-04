Heiligenhaus/Velbert : Fahrrad-Klimatest des ADFC: Schlechte Noten für Velbert

Heiligenhaus/Velbert (RP/köh) Die Saisoneröffnung auf dem Panoramaradweg zwischen Heiligenhaus und Velbert war am Wochenende eine eher kühle Angelegenheit für echte Fans. Die Trasse verbindet die beiden Städte für Radfahrer auf bequeme Weise.

Und am Rand gibt es viel zu entdecken. Aber das ist nicht die ganze Fahrrad-Wirklichkeit. Die in den Tagen zuvor veröffentlichen Daten für Velbert beim ADFC-Klimatest stimmen nicht recht auf eine rundum erfreuliche Radsaison ein. Velbert landete unter den letzten fünf – auf Platz 104 der fahrradfreundlichsten Städte seiner Größe.

168 Velberter hatten an der bundesweiten Befragung teilgenommen. Entnervt sind Velberter Radfahrerinnen und Radfahrer vor allem in Bezug auf „Winterdienst auf Radwegen“, „nicht geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung“, „Ampelschaltung für Radfahrer“, „sicheres Vorbeiführen an Baustellen“ und „Falschparkkontrolle auf Radwegen“. Lichtblicke gab es bezüglich „seltener Fahrraddiebstähle“.