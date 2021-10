Diebstahl in Lintorf : Lintorf: Mann erkennt gestohlenes Fahrrad wieder

Diebstahl in Lintorf

(RP/kle) Am Donnerstagabend hat ein 47-Jähriger zufällig beobachtet, wie das vor wenigen Wochen gestohlene Fahrrad seiner Tochter von einem Mann auf der Straße Am Löken in Richtung Kreuzherrenweg geführt wurde. Er informierte die Polizei, die den Dieb mitsamt seiner Tatbeute stellen und vorläufig festnehmen konnte.