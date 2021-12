Unfall in Tiefenbroich : Pkw prallt gegen einen Linienbus

Tiefenbroich Ratingerin wird bei Unfall auf der Jägerhofstraße schwer verletzt.

(RP) Am vergangenen Montagvormittag ist auf der Jägerhofstraße eine Fahrerin in ihrem Pkw mit einem Linienbus im Gegenverkehr zusammengestoßen. Im weiteren Verlauf kam die Unfallverursacherin nach Angaben der Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei geparkten Fahrzeugen. Die 52-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.