Ratingen : Polizei zieht Betrunkene aus dem Verkehr

Ratingen Sehr aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am vergangenen Samstagabend (17. April) in Ratingen eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr ziehen konnte.

(RP/kle) Gegen 21.25 Uhr war eine 52-jährige Ratingerin mit ihrem BMW über die Tiefenbroicher Straße in Ratingen gefahren. Dabei fuhr sie laut Aussagen von Zeugen extreme Schlangenlinien und geriet in den Gegenverkehr. Zudem habe der Wagen immer wieder abrupt und ohne Grund stark abgebremst. Die Zeugen, die hinter dem BMW herfuhren, handelten richtig und alarmierten daraufhin umgehend die Polizei, wobei sie auch das Kennzeichen an die Beamten durchgaben.