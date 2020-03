Unfall in Tiefenbroich : Fahrerflucht: 50.000 Euro Schaden

Das Fahrzeug des Verursachers war mit Kennzeichen ausgestattet, die bereits 2018 entstempelt wurden.

(RP) Einen Sachschaden von mehr als 50.000 Euro verursachte am Montagabend ein bislang noch unbekannter Autofahrer an der Sohlstättenstraße in Ratingen.

Gegen 22.15 Uhr war ein Ratinger mit seinem Auto über der Sohlstättenstraße in Richtung Jägerhofstraße gefahren, als ihm auf Höhe der Hausnummer 83 ein VW Golf entgegenkam. Nachdem die beiden Autos aneinander vorbeigefahren waren, habe der Zeuge einen lauten Knall gehört. In seinem Rückspiegel sah er dann, dass der VW Golf nach rechts von der Straße abgekommen und in einen dort am Straßenrand geparkten Audi gefahren war, welcher in einen Baum geschoben wurde.