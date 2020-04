Ratingen West : Fahrer missachtet Rotlicht: Frau schwer verletzt

Ratingen West (kle) Am vergangenen Donnerstagabend kam es gegen 19.25 Uhr auf der Berliner Straße in Höhe Hausnummer 47 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach dem derzeitigen Stand polizeilicher Ermittlungen war ein 21- jähriger Ratinger in seinem BMW auf der Berliner Straße in Richtung Westtangente unterwegs. In Höhe der Hausnummer 47 nutzte zu diesem Zeitpunkt eine 57-jährige Ratingerin die dortige Bedarfsampel für Fußgänger und querte die Berliner Straße bei Grünlicht auf der Fußgängerfurt, wie die Polizei berichtete.